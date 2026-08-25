Tatiana emociona-se com gesto de Afonso e faz confissão inesperada: «É a primeira vez que sinto este carinho»

No Big Brother Verão, a distribuição de Tarefas continua e Tatiana mostra-se emocionada, pois é a primeira vez que alguém lhe está a dar uma coisa positiva na Casa. Com a voz a tremer, diz que é a primeira vez que sente este carinho da parte de Afonso. Veja o momento.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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