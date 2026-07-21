Tatiana explode com os colegas e deixa acusação: Falta vontade de vencer

No Big Brother Verão, depois de apostarem 60% do orçamento semanal, Boris partilha que como ia ser uma prova difícil fisicamente, acho por bem não apostar tudo. Mariana Sá diz que apesar de quer sempre apostar os 100%, esta semana têm de garantir maneira de adquirir comida e mantimentos. Tatiana afirma que alguns concorrentes não vieram para se desafiar nem para dar o litro, para a concorrente, trata-se de comprometimento. Vanessa concorda com Boris pois já apostaram tudo e perderam. Tatiana interrompe e refere que é nestas atitudes que mostram a falta de vontade em vencer. Depois, começam a fazer a prova e Ana Luísa, que está em prova com Mariana e Ventura comenta que “a diva sabe tudo”, referindo-se a Tatiana. João Ventura diz que a prova não é tão fácil quanto parece.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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