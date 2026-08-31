Tatiana expõe comportamentos de Vanessa com Boris e aponta sinais de interesse: “Eu vi”

No “Dois às 10”, recebemos Tatiana, a 11.ª expulsa desta edição do “Big Brother Verão”, que deixou ontem a casa, a apenas uma semana da grande final.
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