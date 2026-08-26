Tatiana fala em lealdade, Vanessa confronta-a e o caos instala-se

No Big Brother Verão, à afirmação «trair um aliado pode ser uma boa estratégia se o que estiver em causa for o prémio final», Tatiana discorda. A concorrente frisa que quer muito chegar a final, mas não vale a pena «passar a perna» para chegar lá. Tatiana diz que inclusive quer chegar lá com os mais fortes. Vanessa ironiza e atira: «isso nem foi coisa que se viu aqui esta semana». De seguida, a concorrente questiona o que é que foi a Tatiana expor uma estratégia de Sara, que seria uma aliada sua? Ventura concorda e entra na discussão. O tema volta a ser debatido e instala-se o caos.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo aqui