Tatiana furiosa com "jogo de casal": «Não viram os realities anteriores?»

No Big Brother Verão, João Ventura e Tatiana fizeram uma verdadeira sessão de corte e costura no quarto, sob olhar atento de Raquel e Ana Luísa. Os concorrentes não pouparam os colegas e Mariana e Miguel estiveram na mira. Veja tudo.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA – 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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