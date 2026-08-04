No Big Brother Verão, Tatiana grita e Sara argumenta: «Temos maneiras diferentes de pensar».
Ventura chamou-a à atenção uma vez que, na sua perspetiva, Sara não está a cumprir a responsabilidade de levar a louça, acusando-a de fazer a tarefa apenas quando lhe convém. A concorrente defendeu-se, garantindo que tem o seu próprio ritmo para cumprir as obrigações da casa, mas Ventura não se mostrou convencido. "Não é só quando te apetece", atirou, insistindo que as tarefas devem ser respeitadas por todos e dentro do tempo esperado.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16