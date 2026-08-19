Tatiana "joga baixo" para atacar Vanessa? Resposta da concorrente gera reação explosiva

No Big Brother Verão, Vanessa refere que não tem interesse em conviver com Tatiana fora da casa. Tatiana chama incoerente à colega, por outrora lhe ter pedido para a ajudar com a instituição que gere de apoio a famílias em São Tomé e Príncipe.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?