Tatiana lança provocação a Mariana Sá: «Não desças do salto»

No Big Brother Verão, a dinâmica continua e Sara atribui “impulsivo” a Mariana Sá. A concorrente concorda com atribuição e João assume que a colega teve uma atitude impulsiva quando atirou a bandolete para o chão. Mariana afirma que a atitude não foi bonita, mas não conseguiu controlar. Tatiana opina e assume que a colega perdeu o controlo. Afirma ser impulsiva também, mas apesar disso não espicaçou mais. Miguel entra em defesa da namorada e Tatiana exalta-se com o colega. Mariana Sá começa a berrar com a colega porque Tatiana não a quis ouvir. Por fim, Mariana assume que a atitude foi má, mas não péssima porque não matou ninguém.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16