Tatiana não fica indiferente ao confronto: «(...) mas também não gostei de o ver naquela posição…»

No Big Brother, assim que despertam, Sara e Tatiana conversam sobre o conflito entre Sara e Afonso da noite passada.
Tatiana admite que não concorda com Afonso e acha que Sara está certa, no entanto, também não gostou de ver Afonso naquela posição. Tatiana frisa que não quer mal a ninguém, mas não consegue compactuar com esta atitude de Afonso, sobretudo quando ele faz o mesmo com ela.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?