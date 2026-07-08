Tatiana não perdoa Ana Luísa: «Se calhar o meu coração é bem maior do que o teu! Não quero falar mais»

No Big Brother Verão, os concorrentes foram desafiados a participar numa nova dinâmica, onde tiveram de revelar o que já não faz falta na casa e a quem querem "varrer" os ressabiamentos. Tatiana e Ana Luísa desentenderam-se. Veja tudo o que foi dito.
Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!