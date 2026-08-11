Tatiana não poupa críticas: Boris é uma personagem, mas não é o único

No Big Brother Verão, Tatiana e Nuno são convidados de João Ventura para o seu talk show.

Tatiana opina sobre Boris e acha que ele mostra um perfil para os colegas, que não se reflete no que se apercebem sobre ele em VTS. Sobre a polémica do momento, Nuno acha que Tatiana não esteve correta na postura que optou para abordar o tema e "aproveitou o momento".

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17