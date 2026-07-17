Tatiana perdeu os aliados? Amizade com João Ventura e Joana está por um fio

No Big Brother Verão, a relação de Tatiana com João Ventura está muito fragilizada desde que a concorrente se aproximou de Sara e Joaquim. Em relação a Joana, Tatiana não admite ter levado com as culpas todas por um boato que a colega criou. Veja tudo.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 14

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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