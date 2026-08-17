Tatiana tenta explicar-se, mas Afonso mantém as dúvidas sobre as suas intenções

No Big Brother Verão, durante uma atividade, Tatiana e Afonso confrontam-se.
A concorrente tenta convencer Afonso de que não tem más intenções com ele, mas Afonso não se convence e acha que a colega está a agir consoante o que lhe dá jeito, porque foi salvo. Por outro lado, Tatiana tenta fazer uma comparação entre o seu jogo e o jogo de Ventura, mas Afonso não parece ver semelhanças. Veja tudo.
Recorde o que aconteceu na gala:
A gala de domingo ficou marcada por tensão, polémica e grandes reviravoltas. Vanessa e Tatiana protagonizaram um confronto aceso, com Afonso e Miguel a juntarem-se às críticas à concorrente. Miguel e Ana Luísa ficaram nos últimos lugares do pódio, mas foi Miguel quem acabou por ser expulso.
Vanessa emocionou e surpreendeu com uma curva da vida marcada por segredos e revelações chocantes. Já Afonso perdeu o passaporte para a final, mas assumiu a liderança da casa e nomeou diretamente Tatiana. As restantes nomeações tiveram um formato diferente: cada concorrente teve um voto livre e escolheu entre os dois colegas apresentados na caixa.