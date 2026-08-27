Tatiana usa uma expressão inesperada e deixa Sara completamente perdida: reação provoca gargalhada

No Big Brother Verão, Tatiana, Sara e Nuno conversam sobre como o mau tempo pode estar a afetar o humor deles. Tatiana usa uma expressão em inglês e Sara atira: "o quê?", uma vez que não entendeu o que a colega quis dizer. Nuno constata que Sara não percebeu o inglês e os concorrentes riem-se do momento.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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