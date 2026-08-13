Tatiana volta a atacar Boris por causa de Raquel e o concorrente reage: «Tu não vês que eu estou completamente destruído?»

No Big Brother Verão, assim que termina a dinâmica, Tatiana quer que lhe esclareçam o porquê de dizerem que ela manipula a Raquel.

Ventura acaba por falar com Tatiana e esta diz que o que aconteceu entre Boris e Raquel foi grave e relembra que houve um pedido de desculpa, mas no dia a seguir houve uma nova discussão, como se isso invalidasse o pedido de desculpa. Boris, que está presente, diz que está arrependido e que ela está a meter isso em causa, não tendo sido empática com ele quando ele assumiu o erro. Tatiana diz que se expressou tendo em conta o que pensa, tal como acredita que muitas mulheres pensam, e se não falassem sobre isso, Boris iria continuar com o mesmo rótulo.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17