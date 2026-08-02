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«Tem ciúmes da Vanessa?»: Maria Botelho Moniz confronta Joana sobre amizade com Boris

No Big Brother Verão, os concorrentes assistem a imagens polémicas da semana. Joana e Boris recordam o percurso de ambos dentro do programa e a forma como a relação de amizade forte se juntou. Maria Botelho Moniz confrontou Joana. Saiba tudo o que foi dito.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02
JOANA – 761 20 20 06
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo, ao minuto, aqui

  • Big Brother
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