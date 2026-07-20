No «V+ Fama», as comentadoras, António Leal e Silva, Isabel Figueira e Pedro Capitão comentam um dos temas mais falados da atualidade: A entrevista exclusiva a Maria Botelho Moniz na festa de verão da TVI.
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«Temos alguns embriões congelados»: Maria Botelho Moniz revela novos detalhes sobre o futuro da família
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