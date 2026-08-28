«Tenho muita sorte…»: Ventura emociona-se e faz confissão de coração aberto

No Big Brother Verão, João escolhe Vanessa, Afonso, Ana Luísa e Boris para o seu barco e emociona-se a falar dos colegas, mas, acaba por ficar ainda mais emocionado quando o Big Brother faz um discurso emotivo. Ana Luísa e Vanessa também choram com as palavras do Anfitrião.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18