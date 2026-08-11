Tensão aumenta após o Especial: Raquel acusa Boris de querer «limpar a imagem»

Após o Especial do Big Brother Verão, a tensão entre os concorrentes continuou dentro da Casa. Tatiana mostrou-se incrédula com o que aconteceu e pediu a Raquel que não se calasse, acusando ainda de ter existido «manipulação» durante o direto.

Mais tarde, Raquel confrontou João Ventura e confessou ter ficado incomodada com o facto de o concorrente ter dito que ela não tinha conseguido «subir de nível» na conversa. João, por sua vez, considerou que Boris não está a perceber que os comportamentos de ambos são semelhantes e criticou também a postura de Tatiana.

Quando Ana tentou dar a sua opinião sobre o assunto, Raquel acabou por se exaltar. Entretanto, no sofá, Vanessa conversou com Boris e admitiu que o colega «esticou a corda» na discussão com Raquel.

Já no Closet, Raquel voltou a falar sobre o confronto e deixou uma acusação forte: na sua opinião, o pedido de desculpas de Boris serviu apenas para «limpar a sua imagem».

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17