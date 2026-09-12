No Big Brother All Stars, Helena Isabel e Sónia Jesus têm um momento tenso ao resolverem um mal-entendido entre as duas.
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Tensão entre Helena Isabel e Sónia Jesus: «Olhei para ti e estavas com uma cara»
- Filipa Silva
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Tensão entre Helena Isabel e Sónia Jesus: «Olhei para ti e estavas com uma cara»
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