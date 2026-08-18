Tensão entre Raquel e João Ventura? Raquel admite não conseguir ignorar o que viu e João Ventura reage

João Ventura conversou com Raquel e procurou esclarecer a forma como a colega encara algumas das suas atitudes. O concorrente explicou que o facto de Raquel o ver a falar sobre ela não significa que não goste dela e deixou uma garantia de que nem tudo o que parece é.

Raquel, por sua vez, admitiu que não consegue fingir que não sente determinadas coisas nem ignorar aquilo que viu. A concorrente explicou ainda que Boris já lhe disse que os dois são parecidos e revelou que, neste momento, está a dar-se muito melhor com Nuno.

João Ventura aproveitou a conversa para deixar uma leitura sobre a dinâmica dentro da Casa e afirmou que ele e Raquel são precisamente os alvos de Nuno.

A postura de Raquel voltou, assim, a ser tema de conversa entre os dois. No final, João Ventura considerou que a colega mantém uma postura rígida como forma de conseguir estar bem dentro da Casa.