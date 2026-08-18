Tensão entre Vanessa e Raquel aumenta após o Especial: veja o que aconteceu

Depois do Especial, Vanessa procurou João para perceber se tinha dito alguma coisa de errado durante o direto. O colega garantiu que não, mas deixou um alerta: na sua opinião, Vanessa e Raquel estão a criar um “fosso” entre as duas.
Entretanto, na Cozinha, Raquel não conteve as lágrimas e desabafou com Tatiana. A colega tentou tranquilizá-la e explicou que aquela é a sua forma de ser, mas alertou que o facto de não falar sobre o que sente pode acabar por prejudicá-la dentro da Casa.
Mais tarde, no Jardim, Vanessa conversou com João e Ana Luísa sobre a relação com Raquel. A concorrente admitiu que tem conceitos de amizade diferentes dos da colega e revelou ainda que começa a ter pouca paciência para aquilo que considera ser uma cobrança constante de atitudes.