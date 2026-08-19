Tensão entre Vanessa e Raquel não passa despercebida: Nuno decide intervir

No Big Brother Verão, Nuno confessa a Vanessa que Raquel conversou consigo e acha que elas se deviam entender.

O concorrente frisa que esta experiência está a acabar e não faz sentido elas estarem neste clima de tensão, porque são amigas. Ana Luísa acha que podem estar a dar importância a coisas que se calhar não a merecem, mas Ventura alerta: «mas a Raquel dá essa importância».

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

Acompanhe tudo ao minuto aqui