Tensão entre Vanessa e Raquel não passa despercebida: Nuno decide intervir

No Big Brother Verão, Nuno confessa a Vanessa que Raquel conversou consigo e acha que elas se deviam entender.
O concorrente frisa que esta experiência está a acabar e não faz sentido elas estarem neste clima de tensão, porque são amigas. Ana Luísa acha que podem estar a dar importância a coisas que se calhar não a merecem, mas Ventura alerta: «mas a Raquel dá essa importância».
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?