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Tensão logo pela manhã! Sara reclama com os colegas depois do que se passou na noite anterior

No Big Brother Verão, durante a madrugada, houve agitação no exterior do quarto, o que fez com que alguns concorrentes tivessem dificuldade em adormecer. Sara foi um desses casos e, logo pela manhã, reclamou com os colegas.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

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