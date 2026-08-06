Tensão máxima! Tatiana e João Ventura demitem-se da cozinha e as culpas recaem sobre Miguel

No Big Brother Verão, a dinâmica da cozinha está a dar que falar. Sara é acusada pelos colegas de não cumprir com a sua função e João Ventura e Tatiana demitem-se do cargo. Miguel é acusado de mau gestão e o clima ferveu. Nuno diz tudo o que pensa sobre as atitudes de Sara e a reação é surpreendente.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16