Tensão na Cadeira Quente: Nuno aponta o dedo a Vanessa e Sara sai em defesa do colega

Ainda na Cadeira Quente, Ana Luísa é questionada sobre ter revelado que gostava de ter alguém na Casa que a apoiasse e defendesse, à semelhança do que Sara e Nuno fazem um pelo outro.

Nuno aproveita o momento para questionar Vanessa sobre o tipo de proteção que tem com os amigos. O concorrente recorda que, no início do programa, considerava Vanessa sua amiga, mas a colega acabou por lhe atribuir uma nomeação direta ao colocá-lo nos «turistas».

Nuno recorda ainda que Vanessa colocou Iris na ardósia quando também a considerava sua amiga e que chegou a nomear Boris no Confessionário.

Vanessa responde, defendendo que Nuno também nem sempre protegeu «os seus». Perante as acusações, Sara sai novamente em defesa do colega.

