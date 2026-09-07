Tensão nas nomeações! Luís e Catarina Miranda protagonizam a primeira grande discussão do Big Brother All Stars

Durante as nomeações do Big Brother All Stars, Luís e Catarina Miranda protagonizaram uma acesa discussão, marcada por várias acusações entre os dois concorrentes.

Luís começou por recordar a chegada de Catarina Miranda à Casa, afirmando que a colega nem sequer o cumprimentou quando entrou.

A concorrente não ficou indiferente às palavras do ex-militar e acusou Luís de assumir o papel de «defensor dos pobres», considerando ainda que este se faz de «coitadinho».

O confronto acabou por subir de tom e Luís acusou Catarina Miranda de ser «uma vergonha», apontando-lhe ainda críticas relacionadas com a divulgação de casinos ilegais.