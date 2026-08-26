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Tensão no Almoço do Líder! Tatiana e Sara deixam fortes críticas a Afonso

No Big Brother Verão, Afonso convida Nuno, Sara e Tatiana para mais um Almoço do Líder e esclarece que não pretende usar o momento para “espingardar” contra as colegas. Durante a conversa, Tatiana revela ter uma visão de jogo semelhante à de Afonso, sobretudo quando consegue separar as amizades das afinidades dentro da casa.

Sara, por sua vez, acusa Afonso de não estar preparado para ouvir as opiniões dos colegas, apesar de estar sempre disponível para os criticar. Afonso garante que não pertence a nenhum grupo, mas Tatiana discorda e considera que o concorrente é o mais beneficiado no jogo, uma vez que, na sua opinião, toda a gente o protege.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

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