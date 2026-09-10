Tensão no Big Brother All Stars: Joana Sobral e Vera Cláudia envolvem-se num bate-boca

O Big Brother All Stars reuniu os concorrentes no jardim para uma dinâmica em que cada um teve de rebentar o balão do colega que gostaria de ver fora da Casa. Diogo Cunha foi o primeiro e escolheu o balão de Ana, pedindo-lhe que relaxasse e deixasse de estar constantemente a policiar os colegas. Ana garantiu que a atitude é recíproca e assumiu considerar-se «tão ou mais inteligente» do que o concorrente.

De seguida, Joana Sobral escolheu rebentar o balão de Vera. A concorrente não gostou da escolha e acusou Joana de ser «falsa e hipócrita», garantindo que gosta de pessoas verdadeiras. As duas envolveram-se num aceso bate-boca e, no final, Vera decidiu também rebentar o balão de Joana Sobral.