Tensão sem fim. Boris fala sobre Joana e parece nao ter volta a dar

No Big Brother Verão, Boris é o terceiro concorrente a andar na máquina do tempo e revela que quando entrou se sentiu um bocadinho perdido, mas agora é mais maduro, paciente, perspicaz e mais cerebral. Acrescenta que um dos seus grandes medos era ter logo um confronto nos primeiros dias e mostrar um Boris “reativo”. Como os momentos mais drámaticos, fala da situação da conversa que teve com Nuno sobre a Raquel. No fim, Boris assume que vai ser mais comedido e ponderado quando sair da Casa.

No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

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