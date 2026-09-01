Tensão sem fim. Boris fala sobre Joana e parece nao ter volta a dar

No Big Brother Verão, Boris é o terceiro concorrente a andar na máquina do tempo e revela que quando entrou se sentiu um bocadinho perdido, mas agora é mais maduro, paciente, perspicaz e mais cerebral. Acrescenta que um dos seus grandes medos era ter logo um confronto nos primeiros dias e mostrar um Boris “reativo”. Como os momentos mais drámaticos, fala da situação da conversa que teve com Nuno sobre a Raquel. No fim, Boris assume que vai ser mais comedido e ponderado quando sair da Casa.
No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18
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