Tenso. Atitude de João Ventura gera duras criticas por parte dos colegas

No Big Brother Verão, durante o despertar, o arroz-doce é tema de conversa. Boris comenta com Vanessa que no quarto não fizeram barulho nenhum e que as crianças ficaram lá fora. Vanessa responde que as crianças brincaram 5 horas no parque e que depois foi “xixi cama”. Instantes depois, Sá comenta que foi estúpidos os colegas terem feito arroz e terem ficado sem 200 euros. Na piscina, João Ventura faz um monólogo e diz que os colegas são cansativos.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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