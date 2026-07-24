Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...»

No Big Brother Verão, Boris queixa-se que não esteve estes dias todos a fazer rir os colegas para agora ficar mal visto por um mal-entendido. Afonso assume que se não tivesse na mesma Casa a ver tudo iria para o lado de Sara. Boris afirma que por isso é que teve de ter o tempo de antena para explicar tudo. Mariana assume que Sara como amiga também não vale muito, porque começou por dizer que tinha sido Boris e Miguel a humilhar, mas depois já só mencionou Miguel. Mais tarde, Joana avisa Boris que de tudo o que viu e sabe de realitys, este direto pode ter sido prejudicial para o amigo.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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