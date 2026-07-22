Tenso: Boris mente na cara de Ana Luísa e jura nunca a ter nomeado

No Big Brother Verão, Boris conversa com Ana Luísa e pede-lhe desculpa caso a tenha desiludido e garante que nunca a nomeou. Boris responde que sabe que se há pessoa que não merecia ouvir isto era Ana Luísa, a concorrente diz que nem equacionava nomear Boris. Boris diz que está perdido e já não sabe a quantas anda. Ana Luísa diz que reconhece todas as qualidades de Boris, e quando viu aquelas imagens percebeu que tinha que acordar para a vida.
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18