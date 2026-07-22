Tenso: João Ventura pede desculpa e tenta recuperar a relação com Tatiana

No Big Brother Verão, Tatiana e João Ventura têm finalmente uma conversa para resolverem as coisas entre eles. João começa por partilhar que se sente distante da colega e que poderá estar relacionado com as suas amizades recentes, Sara e Joaquim. Diz ainda que depois da mudança de Tatiana para a Casa Principal, sentiu-se “super sozinho”. Tatiana diz que João sempre terá um lugar no seu coração independentemente das amizades que ele tenha. Diz ainda que precisa de definir com o colega se realmente se irão manter distantes ou se voltam a aproximar-se. Os concorrentes vão expondo os seus pontos de vistas e por fim, com mais um pedido de desculpas por parte de João.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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