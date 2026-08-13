Tenso. Miguel provoca os colegas durante a prova e leva-os ao limite: «Ele quer que percamos a prova?»

No Big Brother Verão, Miguel é um dos concorrentes que não está a fazer a prova do ovo na cabeça e tenta desestabilizar todos. Sara também está de fora mas ajuda os colegas e passa-se com Miguel. João Ventura é o único que não consegue calar a revolta.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17