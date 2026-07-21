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Tenso: Raquel questiona Sara e a resposta acaba por incendiar o ambiente

No Big Brother Verão, os concorrentes comentam que a Casa Principal está mais desarrumada do que o normal e Raquel questiona se Sara não tem a missão de o fazer. Joana responde que a maioria das coisas que estão desarrumadas são as de Boris, mas Raquel não se mostra convencida. Depois, Sara e Tatiana comentam a situação e Tatiana afirma que quem anda a fazer, isto é, porque não tem jogo. 

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo ao minuto aqui

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