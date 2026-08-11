Tenso. Sara assume o papel de Astróloga e não poupa nas críticas aos colegas

No Big Brother Verão, Sara foi desafiada pelo Big a assumir o papel de Astróloga da Casa e aproveitou a oportunidade para deixar algumas críticas aos colegas.
Afonso foi o primeiro escolhido e recebeu a carta «Marte em falta de arte e criatividade», atribuída por Sara por considerar que o concorrente demora a criar dinâmicas e procura demasiado a validação dos restantes.
Afonso não se ficou e garantiu que atribuiria a mesma carta a Tatiana, acusando-a de só aparecer por ser incoerente.
De seguida, foi a vez de Miguel. Sara atribuiu-lhe «Mercúrio na casa da noção», por considerar que foi o concorrente que demonstrou «mais falta de noção». Miguel, contudo, não concordou com a avaliação.
Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17