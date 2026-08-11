Tenso. Sara assume o papel de Astróloga e não poupa nas críticas aos colegas

No Big Brother Verão, Sara foi desafiada pelo Big a assumir o papel de Astróloga da Casa e aproveitou a oportunidade para deixar algumas críticas aos colegas.

Afonso foi o primeiro escolhido e recebeu a carta «Marte em falta de arte e criatividade», atribuída por Sara por considerar que o concorrente demora a criar dinâmicas e procura demasiado a validação dos restantes.

Afonso não se ficou e garantiu que atribuiria a mesma carta a Tatiana, acusando-a de só aparecer por ser incoerente.

De seguida, foi a vez de Miguel. Sara atribuiu-lhe «Mercúrio na casa da noção», por considerar que foi o concorrente que demonstrou «mais falta de noção». Miguel, contudo, não concordou com a avaliação.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17