«Tentaram enterrá-lo»: João Ventura revela o que fizeram a Boris e Vanessa não fica calada

No Big Brother Verão, é a vez de Boris ser surpreendido. João Ventura atribui-lhe o cognome: “O Julgado”. O concorrente revela que sentiu que Boris foi muito injustiçado ao longo do programa e tentaram muitas vezes “enterrá-lo”. Ventura acha que as pessoas sempre tiveram essa vontade por ele ser uma pessoa tão alegre e tão leve e isso motivava a que o quisessem mandar abaixo. Vanessa concorda com as palavras do colega e acrescenta que as pessoas eram “ressabiadas” por ele ser uma pessoa tão alegre com a vida. Veja o momento.

Já ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

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