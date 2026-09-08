Teresa manda a boca que ninguém esperava a Joana Sobral e Miranda mete-se ao barulho

Miguel Vicente é o Líder desta primeira semana do Big Brother All Stars. Teresa foi a mais crítica relativamente à falta de organização na prova e nas tarefas domésticas. Quem se incomoda com o discurso e tom de voz de Teresa, é Joana Sobral. Teresa enerva-se e atira que é por isto que Joana “está nomeada e vai de vela”. Miranda decide entrar na picardia com Joana e as duas discutem com bocas à mistura.
As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:
DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13