Teresa Silva arrasa Miguel Vicente: «É fraco e precisava de alguma coisa para sobressair»

Os concorrentes do Big Brother All Stars foram chamados pelo Big à sala para avaliarem a liderança de Miguel Vicente. O concorrente decidiu não distribuir as tarefas domésticas, uma escolha que acabou por gerar críticas dentro da Casa.

Teresa Silva não poupou nas críticas a Miguel Vicente e deixou uma opinião bastante dura sobre o colega de jogo. Para a concorrente, Miguel é «fraco» e terá sentido necessidade de encontrar uma forma de se destacar dentro da Casa. «Precisava de alguma coisa para sobressair», afirmou Teresa, num comentário que promete dar que falar.

David Maurício, Diogo Cunha, Joana Sobral e Luís Gonçalves são os nomeados e estão agora dependentes dos votos dos espectadores para continuarem na competição.

A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04

DIOGO CUNHA – 761 20 20 05

JOANA SOBRAL - 761 20 20 12

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13

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