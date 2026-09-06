Teresa Silva entra no Big Brother All Stars e recebe um presente inusitado

Teresa Silva tornou-se uma das concorrentes mais marcantes do Big Brother 2020. Frontal, opinativa e sem papas na língua, destacou-se desde cedo pela personalidade forte, pela forma direta como defendia as suas opiniões e pela facilidade com que assumia posições dentro da casa.

Depois da primeira experiência no reality show, Teresa Silva voltou a entrar no universo dos reality shows no Big Brother – Duplo Impacto. Desde então, manteve-se ligada aos formatos da TVI, assumindo o papel de comentadora e acompanhando de perto diferentes edições.

Agora, no Big Brother All Stars, Teresa Silva troca o lugar de comentadora pelo de concorrente e regressa à casa mais vigiada do País com a mesma frontalidade de sempre. Promete não ficar em silêncio, não fugir ao confronto e continuar a dizer aquilo que pensa. Desta vez, porém, há um objetivo maior: chegar ao fim e conquistar a vitória.