Teresa Silva manda boca a Miguel Vicente e gera polémica: «Nota-se mesmo que treinas»

No Big Brother All Stars, Miguel Vicente e Teresa Silva envolvem-se numa troca de farpas. O concorrente sente-se frustrado pelo facto de a colega ter feito comentários relativos ao seu aspeto físico. Ainda assim, há quem pense que a reação de Miguel é jogo.

A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04

DIOGO CUNHA – 761 20 20 05

JOANA SOBRAL - 761 20 20 12

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13