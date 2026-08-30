VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«Tive uma paragem cardíaca...»: Afonso abre o coração na curva da vida

No Big Brother Verão, Afonso abre o coração e expõe os melhores e os piores momentos da sua vida. Veja o momento emotivo.

 

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

01:04

Maria Botelho Moniz dá novidade inédita: Saiba tudo o que vai acontecer no Especial de amanhã

00:49
02:38

Quem não merece ir à final? Estas são as últimas escolhas da noite e as emoções falaram mais alto

00:48
02:24

Afonso recebe um forte aplauso ao chegar a estúdio: «Perdi para uma grande mulher»

00:45
11:00

Na luta pelo prémio final. Concorrentes têm prova de peso: Será que foram bem sucedidos?

00:44
01:31

Boris faz discurso intenso ao voltar dos braços da sua esposa: «Obrigada por este momento...»

00:31
05:50

«O amor é isto»: Mulher de Boris deixa o público em êxtase com discurso emotivo

00:30
Mais Vídeos

Mais Vistos

Margarida Castro e Daniel Panelo vivem momentos conturbados: «Temos problemas atrás de problemas»

Ontem às 19:53

Venceu um reality show em Portugal e o marido deixou-a uma semana depois do casamento. E o desabafo é avassalador

Ontem às 17:20

Bernardina Brito lança suspeitas de novo amor: «Perdi-me em ti». E há uma reviravolta inesperada

27 ago, 17:00

Noite de dupla expulsão: Estes foram os concorrentes a abandonar o Big Brother Verão

Há 3h e 13min
02:43

Tatiana recebe telefonema de Maria Botelho Moniz: «Está expulsa». E as reações são chocantes

Ontem às 22:38
Ver Mais

Notícias

Noite de dupla expulsão: Estes foram os concorrentes a abandonar o Big Brother Verão

Há 3h e 13min

«A cada ano que passava destruía-me cada vez mais»: Afonso relata momentos difíceis na Curva da Vida que emocionou Maria Botelho Moniz

Há 3h e 34min

O público decidiu: Saiba quem foi o primeiro expulso do Big Brother Verão

Ontem às 22:34

De branco e muito elegante: Maria Botelho Moniz volta a surpreender na gala do Big Brother Verão

Ontem às 21:56

Margarida Castro e Daniel Panelo vivem momentos conturbados: «Temos problemas atrás de problemas»

Ontem às 19:53
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Margarida Castro e Daniel Panelo vivem momentos conturbados: «Temos problemas atrás de problemas»

Ontem às 19:53

Quase impossível reconhecê-lo: Veja a transformação impressionante do concorrente mais polémico de realities

Ontem às 19:13

Venceu um reality show em Portugal e o marido deixou-a uma semana depois do casamento. E o desabafo é avassalador

Ontem às 17:20

Perdeu 55 quilos e não parece a mesma: Agora revela o segredo por trás da perda de peso

Ontem às 12:03

Entrou num Reality e agora vive drama: Tribunal decreta ordem de restrição após alegadas ameaças de morte à ex-mulher

Ontem às 11:32
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Margarida Castro e Daniel Panelo vivem momentos conturbados: «Temos problemas atrás de problemas»

Ontem às 19:53

Quase impossível reconhecê-lo: Veja a transformação impressionante do concorrente mais polémico de realities

Ontem às 19:13

A Gala que promete surpreender! Dupla expulsão e o exterior invade a casa: descubra tudo o que vai acontecer

Ontem às 18:09

Venceu um reality show em Portugal e o marido deixou-a uma semana depois do casamento. E o desabafo é avassalador

Ontem às 17:20

Uma das maiores polémicas em estúdio: Ainda se lembra como terminou a relação de Sofia Sousa e Diogo Marcelino?

29 ago, 14:49
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após adeus ao "Big Brother Verão", Afonso quebra o silêncio e faz revelação: "Nunca pensei"

Há 1h e 39min

Após expulsão do "Big Brother Verão", Tatiana quebra o silêncio... e fica "sem palavras" por um motivo!

Há 1h e 55min

"Big Brother Verão": após polémicas, Boris reencontra mulher... e uma pergunta foi feita!

Há 2h e 13min

Foi por pouco! Afonso expulso do "Big Brother Verão"

Há 3h e 15min

"Big Brother Verão": Afonso sofreu paragem cardíaca... e esteve entre a vida e a morte!

Há 3h e 35min
Ver Mais Outros Sites