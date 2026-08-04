«Todas as oportunidades que eu tiver, vou tirar-lhe o tapete»: Vanessa e Ventura fazem previsões para domingo

No Big Brother Verão, a dias de mais uma gala de expulsão, Vanessa e Ventura trocaram impressões sobre os nomeados e partilharam as suas previsões quanto ao concorrente que poderá abandonar a casa.
Para Vanessa não há dúvidas, quer que seja Sara a sair. Relativamente à final, ambos estão de acordo que Ana Luísa não só está na final, como é uma justa finalista.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16