«Todas as oportunidades que eu tiver, vou tirar-lhe o tapete»: Vanessa e Ventura fazem previsões para domingo

No Big Brother Verão, a dias de mais uma gala de expulsão, Vanessa e Ventura trocaram impressões sobre os nomeados e partilharam as suas previsões quanto ao concorrente que poderá abandonar a casa.

Para Vanessa não há dúvidas, quer que seja Sara a sair. Relativamente à final, ambos estão de acordo que Ana Luísa não só está na final, como é uma justa finalista.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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