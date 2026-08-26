Todos contra um? Tatiana afima sentir-se "sozinha" no programa e gera reações

No Big Brother Verão, o anfitrião põe os concorrentes à prova com questões polémicas, que devem responder com “concordo” ou “discordo”. À frase «é mais difícil enfrentar um amigo do que um inimigo», Ventura é o único a discordar. Sara e Tatiana apresentam argumentos para que a sua resposta não seja credível e a instala-se a discussão. Durante o Especial, os concorrentes comentam os momentos mais tensos da dinâmica.