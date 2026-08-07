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«Todos os dias me apaixono mais por ti»: Ariana deixa Diogo emocionado com surpresa inesperada

Diogo Maia não escondeu a emoção ao ser surpreendido por Ariana Miranda com um envelope especial. O que estava lá dentro? Ainda é segredo. "Daqui a uns tempos vão ver o que era. Eu quando dou prendas dou para valer hahhah", garantiu a ex-concorrente.

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