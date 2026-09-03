Todos recebem a missão menos Sara e a reação da concorrente é impagável: «Oh Big, está a excluir-me?»

No Big Brother Verão, o anfitrião faz alguns telefonemas para a casa. Vanessa recebe uma tarefa para todos, mas a única a quem a mensagem não é passada, é a Sara. A concorrente acaba por participar na “missão” e o momento é divertido, mas para todos, menos para Sara que continua confusa e acusa o grupo de a estar a excluir. Veja a reação da concorrente.

Já ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

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