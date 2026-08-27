Traição? «A Sara nunca foi minha aliada»

No Big Brother Verão, o anfitrião questiona se trair um aliado pode ser uma boa estratégia para chegar à final. Vanessa aponta imediatamente para Tatiana e Sara. Tatiana surpreende ao dizer que Sara nunca foi sua aliada. Veja tudo.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18