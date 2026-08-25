«Transparente, empática, pelas mulheres…»: Ana Luísa desmonta Tatiana e acusa-a de dizer uma coisa e fazer outra

No Big Brother Verão, durante uma atividade, Ana Luísa atribui "Quem diz uma coisa e faz outra" a Tatiana. Ana Luísa afirma que Tatiana se considera tanta coisa, mas tudo o que ela diz se dissipa através das suas atitudes. Segundo ela, Tatiana diz ser "transparente", "empática", "pelas mulheres" e uma quantidade de adjetivos que não correspondem. Veja o momento.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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