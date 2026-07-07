Triângulo amoroso "incendeia" as redes. E esta é a prova

No Diário do Big Brother Verão, a repórter TVI, Carolina Stefenssen apresenta os temas que mais estão ao rubro nas redes sociais. O tema Sara, Nuno e Raquel, tem vindo a ser um dos mais comentados. Saiba o motivo aqui.
Um destes quatro concorrentes corre o risco de ser expulso ainda esta noite. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
IRIS – 761 20 20 05
JOÃO GOMES – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 14
VANESSA – 761 20 20 18
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